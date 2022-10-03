"تعليم المنوفية": اجتماع لمناقشة تقارير المتابعة الميدانية للمدارس

انتهى منذ قليل الاجتماع الطارئ الذى عقدته مديرية التربية والتعليم بالمنوفية برئاسة محمود الفولى مدير المديرية وحضور الدكتور حسن الخولى رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمنوفية والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية، طارق سعد الدين وكيل المديرية ومديرى عموم ديوان المديرية وقيادات العملية التعليمية بالإدارات التعليمية العشر، إسلام خطاب مسئول أمن المديرية لمناقشة تقارير المتابعة الميدانية للمدارس منذ بداية العام الدراسى الجديد.

وخلال الاجتماع أكد مدير المديرية على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالتنبيه المشدد على مديرى المدارس بالالتزام بالتوقيت الزمنى لبداية ونهاية اليوم الدراسى مع تكليف جميع لجان المتابعة بمتابعة تنفيذ ذلك بكل دقة مضيفاً أن العمل التنفيذى الميدانى يتطلب أن نكون أكثر يقظة وأوسع رؤية وألا تكون تحركاتنا وقراراتنا رد فعل بعد وقوع الحدث لكن علينا العمل بروح الفريق الواحد لعدم وقوع الحدث.

وتطرق الاجتماع للتأكيد على تفعيل دور لجان الأزمات والصحة والسلامة بالمدارس ومتابعة تفعيل دور المنسق الصحى بالمدارس وسرعة إخطار غرفة عمليات المديرية بأية أحداث تمس انتظام سير العملية التعليمية وأبنائنا الطلاب.

وأوضح الفولى إلى ضرورة توعية ونشر المبادرة الخاصة بالهوية البصرية لمحافظة المنوفية لطلاب المدارس لاستثمار مواهبهم وإبداعاتهم وابتكاراتهم فى المشاركة الفعالة فى فعاليات هذه المبادرة لإبراز ما تتمتع به محافظة المنوفية من مناطق سياحية ومزارات ومناطق صناعية وحرف يدوية علاوة على كونها محافظة الأعلام والمشاهير من كبار السياسيين والمفكرين والأدباء والفنانين وقراء القرآن الكريم.

وشدد الفولى فى نهاية الاجتماع على أهمية التزام هيئة الإشراف اليومى بالمدارس بأماكنهم بالأدوار والطرقات لتنظيم صعود ونزول الطلاب إلى فناء المدرسة ومنه إلى بوابة الخروج من المدرسة منعا لتكدس الطلاب بالطرقات والسلالم حرصا على سلامتهم.