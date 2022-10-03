تعليم البحيرة تنفى شائعة إلغاء حضور طلاب الصف الثالث الثانوى العام بالمدارس

كتب محمود طه حسين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: ردا على ما تداول على بعض من صفحات التواصل الاجتماعى بشأن قيام تعليم البحيرة بإلغاء حضور طلاب الصف الثالث الثانوى والاكتفاء بحضور طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بالمدارس، هذا الكلام غير صحيح.

أكد يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على أن هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا وأنه عار تماما من الصحة حيث أنه ليس من صلاحيات أو اختصاصات مديرية التربية والتعليم بالبحيرة القيام بذلك كما أنه يتعارض مع سياسة الوزارة وما تسعى إليه من تحقيق الانضباط والاستقرار وانتظام الطلاب بالمدارس وجعلها جاذبة لطلابها ويهيب جموع المعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالبحيرة واولياء الأمور والطلاب ويحثهم على ضرورة تشجيع الطلاب على الانتظام بالمدارس التى تم إعدادها بشكل جيد وامدادها بكافة الوسائل التكنولوجية والأنشطة اللازمة لقيامها بدورها التربوى والتوجيهى .

وحذر مروجى تلك الشائعات المغرضة من الملاحقة والمسائلة القانونية و تحرى الدقة فيما ينشر أو يتداول على صفحات التواصل الاجتماعى حتى لا يحدث بلبلة تؤثر على سير العملية التعليمية بالمحافظة والأضرار بصالح ابنائنا الطلاب