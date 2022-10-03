اليوم السابع
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تعرف على حركة الموانئ البحرية وتداول البضائع بالبحر الأحمر

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 10:14 ص
تعرف على حركة الموانئ البحرية وتداول البضائع بالبحر الأحمر موانى البحر الاحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 689 شاحنة و 78 سيارة من خلالهم .

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 329 شاحنة و50 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 360 شاحنة و28 سيارة  .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة أمل، فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة عمان، وغادرت السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين عمان وسيناء .

كما أكدت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن استقبلت وغادر من خلال الموانئ اليوم 1244 راكبا بموانيها .

 


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