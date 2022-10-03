تعرف على حركة الموانئ البحرية وتداول البضائع بالبحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 689 شاحنة و 78 سيارة من خلالهم .
وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 329 شاحنة و50 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 360 شاحنة و28 سيارة .
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة أمل، فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة عمان، وغادرت السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين عمان وسيناء .
كما أكدت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن استقبلت وغادر من خلال الموانئ اليوم 1244 راكبا بموانيها .
تعرف على حركة الموانئ البحرية وتداول البضائع بالبحر الأحمرالإثنين، 03 أكتوبر 2022 10:14 ص
موانى البحر الاحمر
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أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 689 شاحنة و 78 سيارة من خلالهم .
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