تحرير 3300 مخالفة تموينية بمراكز المنيا خلال سبتمبر الماضى

المنيا - حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود مديرية التموين في تنفيذ الحملات التفتيشية والتموينية على الأسواق والمخابز البلدية والمطاعم والمنشآت العامة، وذلك في إطار ضبط الأسعار ومراقبة المخابز البلدية والوقوف على سلامة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية و غير الغذائية بالأسواق لجمهور المستهلكين.



واستعرض المحافظ جهود مديرية التموين خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث أسفرت الحملات المنفذة عن تحرير 3300 مخالفة تموينية للأسواق والمخابز البلدية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين كرادع لمنع كافة صور ومظاهر الغش التجاري والتدليس والعمل على تحقيق كافة سبل الإرضاء لدى المواطنين .



من جانبه، أوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه في مجال متابعة المخابز البلدية تم تحرير 2732 مخالفة جاءت مابين ( نقص وزن ـ توقف عن الإنتاج ـ تصرف وتجميع ـ سجلات ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات)، وفى مجال متابعة الأسعار والأسواق تم تحرير 568 مخالفة تنوعت ما بين(عدم إعلان عن أسعارـ بيع أزيد من الأسعار المقررة ـ صلاحية ـ إدارة منشأة بدون ترخيص ـ غش تجارى ـ تجار تموينيين ـ جزارة ـ بوتاجاز قانون 113).