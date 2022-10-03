تحرير 305 محاضر لمنشآت خاصة مخالفة وإعدام كمية من الأغذية بالمنيا

المنيا ــ حسن عبد الغفار

نفذت مديرية الصحة بالمنيا حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، من خلال فرق مراقبة الأغذية، بالمرور على 589 منشأة غذائية على مدار شهر سبتمبر الماضي، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، بالمرور المكثف وتشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.



أكد الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملات التفتيشية التي نفذتها الإدارة العامة للطب الوقائي "إدارة مراقبة الأغذية"، أسفرت عن تحرير 305 محاضر للمخالفات المضبوطة، حيث تنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة و عدم وجود شهادات صحية ومحاضر اخرى ، وتم ضبط منشاتين تعملان بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت ، بالإضافة إلى استخراج 1338 شهادة صحية.



ومن جانبه ، أوضح الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائى انه تم سحب 842 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك ، بالإضافة إلى إعدام 2045 كيلو اغذية مختلفة و 84 لتر من المواد السائلة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، و ضبط 13210 كيلو حلوى وارز ودقيق منتهية الصلاحية ووجود تغير فى الخواص الطبيعية ، فضلا عن ضبط 15600 لتر عصائر ومشروبات .





