بولندا تطلب من ألمانيا دفع 1.3 تريليون دولار تعويضات عن فترة الاحتلال

وارسو (أ ش أ)

وقع وزير الخارجية البولندى زبيجينيو رايو اليوم الاثنين، مذكرة رسمية يطالب فيها الحكومة الألمانية بدفع تعويضات قيمتها 1.3 تريليون دولار أمريكى مقابل الدمار الذى ألحقه الاحتلال النازى بالبولنديين خلال الحرب العالمية الثانية.

وأشار مكتب وزير الخارجية البولندى، إلى أن المذكرة سيتم إرسالها رسميا إلى الخارجية الألمانية، كاشفا عن أن إصدارها جاء بعد اجتماع تم فى العاصمة وارسو بين وزير الخارجية البولندي ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك التي كانت تشارك في مؤتمر أمني تستضيفه وارسو حاليا.

وقالت مصادر بالخارجية البولندية، اطلعت على فحوى المذكرة، في تصريح لوكالة أستوشيتد برس الإخبارية الأمريكية، إن وزير الخارجية البولندي عكس في مذكرته رؤيته حول الإجراء الذي يتعين على الجانبين البولندي والألماني اتخاذه "بلا تلكؤ" لجبر الضرر الناتج عن الاحتلال الألماني لبولندا في الفترة من 1939 وحتى 1945، وما يتطلبه دفع التعويضات من إجراءات ومسارات دائمة ومركبة وملزمة قانونا تضمن وفاء الجانب الألماني بها ماديا للبولنديين.

ويقول المراقبون في العاصمة وارسو إنه برغم إصرار الجناح اليميني الحاكم حاليا في بولندا على أحقية البولنديين في التعويض عن الدمار الذي لحق بالبلاد خلال الغزو والاحتلال النازي لها، تقول برلين إنها قد دفعت بالفعل تعويضات للدول التي تضررت من الغزو النازي لأراضيها بما فيها بولندا وإنها تعتبر أن هذا الملف بات "مغلقا".

تجدر الإشارة إلى أن بولندا كانت أصدرت مطلع الشهر الماضي تقريرا مطولا عن الأضرار والخسائر التي لحقت بها جراء الغزو النازي لأراضيها في الحرب العالمية الثانية وهي الخسائر التي قدرتها وارسو بنحو 1.3 تريليون دولار أمريكي.