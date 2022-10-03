وأفاد "راديو بولندا" - في نشرته الإنجليزية - أنه "تم استدعاء السفير سيرجى أندريف لإبلاغه رفض بولندا الاعتراف بالاستفتاءات التي أجرتها روسيا في أوكرانيا ومحاولة روسيا ضم مناطق أوكرانية إلى أراضيها".

وكانت بولندا قد أدانت الأسبوع الماضي الإعلان الروسي، وطالبت بزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا وبذل المزيد من الجهود لعزل روسيا دوليا.