وأضاف بلينكن - في بيان صحفى نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني بمناسبة عيد ألمانيا الوطني، اليوم الاثنين، "أن واشنطن تقدر قيادة برلين لمجموعة السبع هذا العام ،وتركيزها على الأهداف المشتركة المتعلقة بتغير المناخ وتعزيز الأمن الاقتصادي والصحة والبنية التحتية والقيم الديمقراطية.

وتابع "ألمانيا حليف دائم في الناتو وقائدة عالمية مؤثرة والولايات المتحدة محظوظة بوجود مثل هذا الشريك القوي" ، معربا عن تطلعه إلى البناء على شراكتهما الراسخة في السنوات القادمة.

وأكد بلينكن أنه أعرب خلال زيارته الأخيرة لألمانيا هذا العام عن امتنان الولايات المتحدة وإعجابها بالتزامات ألمانيا التاريخية بدعم أوكرانيا في مواجهة عملية روسيا العسكرية "غير المبررة".

واختتم بيانه قائلا "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأطيب تمنياتي إلى شعب ألمانيا بمناسبة مرور 32 عامًا على إعادة توحيد ألمانيا".