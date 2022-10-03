برنامج تدريبى بين منصة المناخ وجامعة أسوان للتحضير لقمة شرم الشيخ

نظمت المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان، بالتعاون مع مركز التطوير المهنى بجامعة أسوان البرنامج التدريبى للتغيرات المناخية وذلك فى إطار التحضيرات لانعقاد قمة المناخ العالمى بشرم الشيخ التى تستضيفها مصر فى شهر نوفمبر القادم.

وشهد افتتاح البرنامج التدريبى، الدكتورة ليلى رمضان مدير مركز التطوير المهنى بجامعة أسوان، والدكتورة سمر عبد العظيم ممثلا لقطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة و أحمد عبده ممثلا لفرع جهاز شئون البيئة بأسوان.

وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان والمنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية، إن البرنامج التدريبى تناول قضية التغيرات المناخية الأسباب والنتائج، وإستراتيجيات التعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ..وقد أشرف على تنفيذ التدريب الدكتور احمد زكى ابو كنيز وياسمين خليل وسهام عبد الحميد مسئولى المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان.

وأضاف الدكتور أبو كنيز، أن البرنامج التدريبى، يأتي تنفيذه، فى إطار ما تم توقيعه من مذكرة تفاهم بين المنصة المحلية للتغيرات المناخية، و جامعة أسوان ممثلة فى مركز التطوير المهنى لتدريب عناصر وافراد ما يطلق عليهم المرشد المناخى بالجامعة.

وأشار إلى أنه يتم إستهداف خمسين طالب و طالبة من مختلف كليات الجامعة لأعدادهم علميا و توعويا بحزمة من البرامج التدريبية سواء فى الجامعة أو فى محميات الشلال الاول الطبيعية بأسوان و ذلك بهدف تأهيلهم لنقل المعلومات إلى زملاءهم من طلاب الجامعة حول أطر التوعية بقضايا التغيرات المناخية.