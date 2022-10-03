بدء برنامج أخلاقيات البحث العلمى بمركز تنمية قدرات أعضاء التدريس بجامعة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر، برنامج أخلاقيات البحث العلمي أون لاين، تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وهو برنامج تدريبي مدته 15 ساعة، يُقدم في ثلاثة أيام متتالية اعتباراً من الأول من أكتوبر حتى الثالث من الشهر نفسه 2022م.

ويشارك في فعاليات التدريب 2 من مدربي مركز تنمية القدرات بالجامعة، هما كل من الدكتور رضا علي السيد، والدكتور أحمد جمال عيد، حيث تهدف الدورة التدريبية إلى تنمية معارف المتدربين بأخلاقيات البحث العلمي بما يسهم في تميز البحث العلمي، ونزاهة الباحثين ورقي الجانب الأخلاقي في التعامل مع البحث العلمي والعينات البحثية.

وقال الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، إن مصر من أوائل الدول التي نادت بضرورة احترام الحقوق الفكرية للمؤلفين ومراعاة القيم الأخلاقية للبحث العلمي واحترام حقوق الإنسان والحيوان في البحوث العلمية، وإن مجلس جامعة الأقصر وافق في جلسته السابقة رقم 43 المنعقدة بتاريخ 29/9/2022م على لائحة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة الأقصر التي سيكون لها مردودها الطيب على البحث العلمي بالجامعة.

وفي ذات السياق، قال الدكتور محمود النوبي أحمد مدير تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، إن الهدف من برنامج أخلاقيات البحث العلمي هو ترسيخ القيم البحثية والرقي بالجانب المعنوي للباحثين، موضحاً إن برنامج اليوم يحاول في خمس عشرة ساعة تدريبية الإجابة عن سؤالين مهمين هما:- (ما هي أخلاقيات البحث العلمي، وما الصفات التي يجب أن يتحلى بها الباحث الجاد؟).