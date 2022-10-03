بدء الدراسة بكليتى الأسنان والعلاج الطبيعى فى الجامعة الأهلية بحلوان الترم الثانى

كتب ــ محمد صبحى

أكد الدكتور سيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، أن هناك إقبالا من الطلاب على الالتحاق بالجامعة الأهلية، مشيرا إلى أن جامعة حلوان الأهلية ضمن تحديات العمل خلال المرحلة الحالية .

وأضاف الدكتور سيد قنديل فى تصريحات صحفية، أن الجامعة الأهلية بدأت بـ5 برامج دراسية، والترم المقبل ستبدأ الدراسة فى 5 كليات حيث سيتم الانتهاء من تشغيل كلية الأسنان وكلية العلاج الطبيعى.

وتابع رئيس جامعة حلوان، أن هناك حرصا على استحداث برامج دراسية جديدة تتماشى مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل بالجامعة الأهلية، مؤكدا الحرص على عدم تكرار الكليات بجامعة حلوان الحكومية إلا فى أضيق الحدود وفى القطاعات التى يتطلبها سوق العمل.