وقال مسعود خان - في تصريح خلال الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين باكستان والولايات المتحدة وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية اليوم الاثنين "إن الدمار الأخير الناجم عن الفيضانات غير المسبوقة في باكستان والإعصار في عدد من الولايات الأمريكية أظهر بوضوح أنه لا توجد دولة محصنة ضد ظاهرة تغير المناخ"، مضيفا: "نحن بحاجة إلى التعاون والعمل بسرعة قبل فوات الأوان".

وسلط مسعود خان الضوء على الدمار الذي سببته الفيضانات الأخيرة في باكستان والتي تسببت في نزوح 33 مليون شخص من بينهم 16 مليون طفل، كما غمرت المياه ثلث مساحة الأراضي الباكستانية، وأشار إلى الكوارث التي تسببت بها مثل الأمراض المنقولة بالمياه.

ودعا مسعود خان إلى التزام طويل الأمد للولايات المتحدة مع باكستان لتمكين البلاد من مواجهة تحدي إعمار الأراضي الباكستانية بعد الفيضانات، وقال: "لقد كنا شركاء فى السلام ونحن الآن بحاجة إلى مواجهة هذا التحدى معا وتحويل الأزمة إلى فرصة من خلال إعادة البناء بشكل أفضل".