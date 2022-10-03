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انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية 7 ساعات غدا لصيانة الشبكات

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 12:26 ص
انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية 7 ساعات غدا لصيانة الشبكات انقطاع مياه الشرب
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 7 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء يوم الإثنين الموافق 3 / 10 / 2022، وحتى الساعة الرابعة فجر اليوم التالي.
 
وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، كما أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
 
وفي سياق آخر أكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، المتابعة المكثفة لجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، ومدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، حفاظاً على صحة الطلاب.
 
ونسقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية مع مفتشي صحة البيئة بالإدارات الصحية بالمحافظة، ومديرية التربية والتعليم ومديرية الأوقاف، بالمرور على المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، بعمل غسيل لشبكات المياه بالمدارس استعداداً للعام الدراسى الجديد، والتأكد من عدم استخدام أى طلمبات حبشية كمصدر لمياه الشرب، والاعتماد الكلي علي شبكة المياه العمومية داخل المدارس، ومن سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب ووصلات الصرف الصحي.
 
 
 

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