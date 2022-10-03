اليوم السابع
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الإثنين، 03 أكتوبر 2022 01:20 م
أكرم القصاص
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انتظام صرف معاشات أكتوبر من ماكينات الصراف الآلى فى اليوم الثالث

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 01:00 م
انتظام صرف معاشات أكتوبر من ماكينات الصراف الآلى فى اليوم الثالث صرف المعاشات
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات أكتوبر، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم الاثنين من فروع بنك ناصر الاجتماعى.
 
وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة  بنك ناصر الاجتماعي ، قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
 وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط وإجراءات بشأن نظام المكافأة، ونص على أن يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولا من المادة 2 من هذا القانون، ويمول نظام المكافأة مما يأتي  حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 1% من أجر الاشتراك شهريا وحصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريا.

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