انتظام العام الدراسى الجديد في 3 آلاف مدرسة بالجيزة.. صور

كتبت – مرام محمد

لليوم الثاني على التوالي، انتظم العام الدراسي الجديد في مدارس محافظة الجيزة، حيث حرص الطلاب على حضور مراسم الطابور الصباحي وترديد النشيد الوطني وتحية العلم، والانتظام في فصولهم الدراسية، وسط حضور طلابي كبير.

وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على وصول 90% من الكتب المدرسية لمدارس المحافظة، مؤكدا أنه سيتم تسليم الكتب للطلاب أول بأول على مدار الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد.

ونوه إلى أهمية الحضور وتشجيع الطلاب، مشددا على ضرورة التعامل بحزم مع غياب الطلاب وتفعيل الإنذارات في حالة تكرار تغيب الطالب عن الحضور، حيث تستقبل الجيزة هذا العام ما يقرب من 3 مليون طالب وطالبة داخل 3 آلاف مدرسة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتأكيد على مديري المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس وتوفير المناخ الملائم للطلاب والإلتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مع توعية الطلاب بطرق الوقاية من الفيروسات و الإهتمام بالنظافة وغسل الأيدي والتباعد مع تطبيق قواعد الحضور والغياب على الطلاب والمعلمين وفقا للقرارات الوزارية المحددة لذلك .

وبعث محافظ الجيزة، رسالة طمأنة لأولياء الأمور علي أبنائهم الطلاب، مشيرا بأن الدولة قامت بإتخاذ الإجراءات التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة مطالبآ أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب، مؤكداً على جاهزية المدارس لإستقبال الطلاب دون أي معوقات حيث قامت الأحياء والمراكز بالتعاون مع الإدارات التعليمية ومراجعة إشتراطات السلامة الإنشائية والأمان والتأكد من تغطية البالوعات و سلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك وأسلاك الكهرباء وتوافر طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بصورة مستمرة .

وأكد، أن الدولة تبذل قصارى جهدها للنهوض بالمنظومة التعليمية وتطبيق نظم التعليم الحديث مؤكداً علي دخول 33 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة والتي ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بإجمالى 562 فصلاً دراسياً وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية مؤكداً علي السعي نحو توفير أراضي فضاء أخري تصلح لإقامة مدارس في إطار الجهود التي يتم بذلها لتقليل الكثافات الطلابية .



الطلاب داخل الفصول



انتظام العملية التعليمية وسط حضور طلابي كبير بالجيزة



انتظام العملية التعليمية بالجيزة



انتظام العملية التعليمية في مدارس الجيزة



طلاب المدارس في اليوم الثاني من العام الدراسي



استقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد