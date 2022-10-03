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اليوم.. محاكمة 18 متهمًا بالاتجار فى المخدرات وتهريبها داخل البلاد

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 09:00 ص
اليوم.. محاكمة 18 متهمًا بالاتجار فى المخدرات وتهريبها داخل البلاد محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية اليوم، محاكمة 18 متهما من جنسيات مختلفة، لجلبهم مواد مخدرة بغرض تهريبها داخل البلاد.
 
صدر القرار في القضية رقم 9241 لسنة 2021 جنايات النزهة، ووجهت المحكمة للمتهمين "“ع. س، 50 سنة، عامل زراعي، وآخر أجنبي الجنسية، 58 ستة رسام وشاعر ومالك شركة، وآخر أجنبي الجنسية، 56 سنة، مالك مقهي ومالك شركة، وآخر أجنبي الجنسية، 50 سنة تاجر ملابس، وآخر أجنبي الجنسية، 58 سنة، أ. ر، 30 سنة، مالك حانوت”، “م. ع، 24 سنة، هارب”، “ي. ع، 21 سنة هارب، وم. ع، 19 سنة طالب ثانوي”، “ر. ع، 43 سنة سائق تاكسي”، “ر. س، 42 سنة سائق”، وح. وأجنبي الجنسية، 50 سنة مهندس، وآخر أجنبي الجنسية، 64 سنة عاطل، “ع. ع، 15 سنة طالب، وآخر أجنبي، 55 سنة عامل، أ. س، 29 سنة، سائق في شركة مقاولات بمحافظة الإسماعيلية”، “ع. إ، 18 سنة، غفير، ح.م، 25 سنة طالب" قيامهم في يونيو عام 2021 بدوائر أقسام شرطة النزهة، السلام، المعادي، العبور محافظتي القاهرة والقليوبية، وحال كون المتهم الرابع عشر طفلا لم يتجاوز الثامنة عشرة، بتكوين عصابة تولي إدارتها المتهم الأول وانضم إليها باقي المتهمين، وكان الغرض منها جلب الجواهر المخدرة من خارج البلاد والاتجار بها داخل البلاد على النحو المبرم بالتحقيقات.
 

تهريب المخدرات

داخل البلاد

محاكمة 18 متهمًا

قسم النزهه



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