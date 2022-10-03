اليابان تختار 17 مشروعًا لدعم تصنيع اللقاحات عند تفشِّي أي وباء

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قال وزير الصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الاثنين ، إن الحكومة اليابانية اختارت 17 مشروعًا بقيادة شركات وجامعات لدعم تصنيع اللقاحات عند تفشِّي أي وباء.

وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، حسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن الحكومة ستقدم إعانات يصل إجماليها إلى 226.5 مليار ين (أي ما يعادل 1.6 مليار دولار) للكيانات القائمة على المشاريع، بما في ذلك شركة الأدوية "دايتشي سانكيو" وجامعة "هيروشيما" لإنشاء أو تجديد المرافق اللازمة لإنتاج اللقاح.

ومن المقرر أن تنتج الكيانات التي وقع عليها الاختيار الأدوية الحيوية خلال الأوقات الطبيعية والتحول إلى تصنيع اللقاحات والمواد اللازمة لإنتاجها أثناء تفشي مرض معد.