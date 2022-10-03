الوكالة الدولية للطاقة: ترشيد استهلاك الغاز بأوروبا ضرورى لمواجهة البرد "المتأخر"

وكالات

حذرت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الفصلي الاثنين، من أن تدابير ترشيد استهلاك الغاز في أوروبا ستكون "حاسمة" هذا الشتاء للحفاظ على المخزون بكميات تكفي في حال الانقطاع التام للغاز الروسي ووقوع "موجة برد متأخرة".

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة إلى أنه بفضل استراتيجية التنويع فإن "خزانات الغاز كانت ممتلئة بنسبة 90% حتى أواخر سبتمبر"، محذرة في الوقت نفسه أوروبا من عواقب انقطاع كامل محتمل للغاز الروسي، اعتبارا من هذا الشتاء وفي العام المقبل.

ونبهت الوكالة من أنه "بدون تخفيض للطلب على الغاز، وفي حال انقطعت الامدادات الروسية تماما، فإن المخزون سيكون أقل من 20 في المئة بفبراير، وذلك في حال وجود مستوى عالٍ من الإمدادات بالغاز السائل".

وذكرت الوكالة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن انخفاض المخزونات إلى تلك المستويات "يزيد من خطر الانقطاع التام للإمدادات في حال حصول موجة برد متأخرة".