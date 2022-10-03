اليوم السابع
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النيابة الإدارية: التحقيق في تداول صور لتراكم قمامة بمحيط مدرسة في أشمون

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 07:18 م
النيابة الإدارية: التحقيق في تداول صور لتراكم قمامة بمحيط مدرسة في أشمون النيابة الإدارية - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمر المستشار عدلي جاد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل أمام النيابة الإدارية بأشمون - القسم الثاني، بخصوص ما تم تداوله تليفزيونيا من واقعة عدم جاهزية مدرسة "عمر بن الخطاب الابتدائية" بمركز أشمون، لاستقبال التلاميذ في أول أيام العام الدراسي الجديد، وتراكم القمامة والمخلفات بأرجاء المدرسة، ما اضطر أهالي التلاميذ للقيام بأعمال النظافة بأنفسهم، وتوثيق ذلك بعدد من الصور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي. 
 
 
وبناءً عليه، قام المستشار محمد محمود حبيب  – مدير النيابة، بقيد الواقعة بالقضية رقم ٦٠٧ / ٢٠٢٢ أشمون ثاني، وإحالتها لـ محمد الشقنقيري- وكيل أول النيابة، لمباشرة التحقيقات.

النيابة الادارية

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