"المناخ الزراعى" ينفذ دورة تدريبية حول التقنيات الحديثة للزراعة بدون تربة

نظم المعمل المركزى للمناخ الزراعى التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، دورة تدريبية حول التقنيات الحديثة للزراعة بدون تربة، وذلك بالتعاون مع مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL).

وقال الدكتور محمد عبد ربه مدير المعمل، إن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بالتوسع فى نشر التقنيات الحديثة للزراعة، وتطبيق البحوث العلمية الزراعية، لافتا إلى أن الدورة والتي تم إطلاقها أمس وتستمر حتى غد الثلاثاء، بمقر المعمل بالدقي، تمت بالتعاون والتنسيق مع مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL، برئاسة الدكتور هانى درويش المدير التنفيذى للمشروع، حيث يستهدف التدريب تأهيل عدد من مهندسى المشروع والمنتفعين من المشروع لتدريبهم على نظم الزراعة بدون تربة.

وأضاف أن ذلك يأتي ضمن جهود المعمل وقسم الزراعة بدون تربة، لنشر الوعي لدى صغار المزارعين والمهندسين الزراعيين من جنوب مصر وتدريبهم على التقنيات الحديثة الخاصة بنظم الزراعة بدون تربة.