المستشار الثقافي لمحافظ بورسعيد: موكب للاحتفال بالمولد النبوي الجمعة المقبل

بورسعيد - محمد عزام

أعلن المخرج محمد الدسوقي المستشار الثقافي لمحافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، عن تنظيم موكب للإحتفال بالمولد النبوي الشريف، وذلك يوم الجمعة المقبل.

وكشف المستشار محمد الدسوقي، أن الموكب ينطلق من أمام مسجد مريم ويمر من الشارع الثلاثيني وينتهي عند المسجد العباسي، ويشارك به كافة أبناء محافظة بورسعيد.

وأشار الدسوقي، إلى أنه قام بدعوة المجلس الأعلي للطرق الصوفية ومشيخة الطرق ببورسعيد، ووجه الدعوة لكافة أبناء المحافظة للمشاركة في هذا اليوم الإحتفالي بذكري مولد النبي صلي الله عليه وسلم.

وأكد مستشار محافظ بورسعيد، أن الموكب كان يشهد أجواء روحانية مبهجة، وكان المواطنون يلقون الحلوي والملبس علي المحتفلين، في مشاهد لا تزال خالدة في وجدان أبناء المدينة، مشيرًا إلى أن الموكب يستهدف استعادة هذه الروح.

ويشارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في مراسم الموكب الإحتفالية، والتي تقام في هذا العام بعد توقف لعدة سنوات بسبب الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا.