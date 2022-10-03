الكنيسة تكرم فائزى مهرجان الكرازة والحاصلين على الشهادات الدراسية بإسبانيا

كتب: محمد الأحمدى

احتفلت كنيسة القديسين القوى الأنبا موسى والأنبا برسوم فى ثيربيرا بإسبانيا بأبنائها الفائزين فى مسابقات مهرجان الكرازة المرقسية للعام الجارى، وكذلك المنقولين من مرحلة دراسية إلى المرحلة التى تليها.

ووجهت الكنيسة تحية وإشادة بالدارسين فى كورس إعداد الخدام لمساعدتهم الخدام فى مهرجان الكرازة ولما بذلوه من جهد فى الخدمة، حيث تم التكريم بيدي الأب الراهب القمص رويس الأنبا بولا والأب الراهب مقار الأنبا بولا كاهن إسبانيا.

جدير بالذكر أن الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا هو المسئول عن خدمة الكنيسة القبطية في إسبانيا.



تكريم الفائزين