اليوم السابع
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الكنيسة تكرم فائزى مهرجان الكرازة والحاصلين على الشهادات الدراسية بإسبانيا

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 11:27 م
الكنيسة تكرم فائزى مهرجان الكرازة والحاصلين على الشهادات الدراسية بإسبانيا جانب من التكريم
كتب: محمد الأحمدى

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احتفلت كنيسة القديسين القوى الأنبا موسى والأنبا برسوم فى ثيربيرا بإسبانيا بأبنائها الفائزين فى مسابقات مهرجان الكرازة المرقسية للعام الجارى، وكذلك المنقولين من مرحلة دراسية إلى المرحلة التى تليها.

ووجهت الكنيسة تحية وإشادة بالدارسين فى كورس إعداد الخدام لمساعدتهم الخدام فى مهرجان الكرازة ولما بذلوه من جهد فى الخدمة، حيث تم التكريم بيدي الأب الراهب القمص رويس الأنبا بولا والأب الراهب مقار الأنبا بولا كاهن إسبانيا.

جدير بالذكر أن الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا هو المسئول عن خدمة الكنيسة القبطية في إسبانيا.

 

تكريم الفائزين
تكريم الفائزين

 

جانب من التكريم
جانب من التكريم

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

اسبانيا

اخبار اسبانيا



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