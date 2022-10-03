اليوم السابع
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الكنيسة تبدأ صوم الميلاد 25 نوفمبر المقبل

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 06:00 ص
الكنيسة تبدأ صوم الميلاد 25 نوفمبر المقبل عيد الميلاد - أرشيفية
كتب ـ محمد الأحمدى

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تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الميلاد 25 نوفمبر المقبل، حتى يوم 7 يناير المقبل، حيث تصوم الكنيسة 40 يوما لاستقبال ميلاد يسوع المسيح، كما صام موسى 40 يوما قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، حسبما ذكر كتاب السنكسار، كما تصوم 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز.

ويعتبر "صوم الميلاد" من الدرجة الثانية، خلال فترة صوم الميلاد تسمح الكنيسة بتناول السمك، على خلاف الصوم الكبير الذى ينتهى بعيد القيامة، تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تمامًا، لأنه يعد صومًا من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف عن الأقباط بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.

وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب قرب انتهاء انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات بحضور عدد كبير من المصلين مع الحرص على الإجراءات الاحترازية أيضا.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد الميلاد المجيد

صوم الميلاد المجيد



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