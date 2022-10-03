الكاظمى يدعو للعودة إلى الحوار الوطني والتركيز على مصالح العراق

أ ش أ

قال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى إنه من الضرورى العودة إلى الحوار الوطني، داعيا إلى التركيز على ضمان مصالح العراق.

ودعا الكاظمى إلى العمل من أجل بناء دولة المؤسسات فى العراق، موضحا أن الحكومة تسعى إلى حفظ دماء الشعب وكرامته، مهما كلفها الأمر.