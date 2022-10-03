القيادة الأمريكية تعلن مقتل قيادى فى حركة الشباب الصومالية بغارة جوية

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت القيادة الإفريقية للقوات الأمريكية، اليوم الإثنين، تنفيذ غارة جوية في الصومال مطلع أكتوبر الجاري، أدت إلى مقتل قائد في حركة الشباب الإرهابية.

من جانبها أعلنت السلطات الصومالية، اليوم الاثنين، مقتل قيادي بارز بحركة الشباب في عملية أمنية جنوبي البلاد.

وقالت وزارة الإعلام في بيان، إن "قيادياً بارزاً في تنظيم حركة الشباب يدعى عبد الله نذير قتل في عملية أمنية نفذتها القوات الحكومية".

وأضاف البيان: "معلومات وفّرها جهاز الاستخبارات الصومالية أدت إلى مقتل القيادي عبدالله نذير في بلدة حرمكا بإقليم جوبا الوسطى جنوبي البلاد".

وتابع: "كان القيادي القتيل يعمل مسؤولاً في قسم الدعوة بالحركة، كما تولى مناصب عدة منها مسؤول قسم الشورى والمالية". وأردف: "القتيل من أخطر القيادات الإرهابية في التنظيم".

وأشار البيان إلى أن نذير كان أحد المطلوبين أمنياً لدى الحكومة الصومالية، ويعد من الشخصيات البارزة المرشحة لخلافة زعيم الحركة الحالي أحمد ديرية ابوعبيدة.