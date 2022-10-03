القوى العاملة تُنفذ مبادرة "المناخ مسؤوليتى" فى شمال سيناء وأسوان

كتبت آية دعبس

بدأت مُدِيرتا القوى العاملة بـ"شمال سيناء" و"أسوان" في تنفيذ مبادرة " المناخ مسؤوليتي " التي أطلقتها وزارة القوى العاملة بتوجيهات من وزيرها حسن شحاتة، تزامناً مع الإستعدادات الجارية حاليا لتنظيم "الدولة المصرية" لمؤتمر المناخ cop27، في مدينة شرم الشيخ "نوفمبر 2022 " المقبل .

وقال بيان صحفي عن وزارة القوى العاملة اليوم الإثنين، إن "الوزارة" تلقت تقريراً من مديرية القوى العاملة بشمال سيناء برئاسة محمد سالم ،جاء فيه أن "المديرية"،وتنسيقاً مع إدارة السلامة والصحة المهنية، نظمت ندوة عن "المبادرة" بقاعة المحاضرات بمركز تدريب العريش، حاضر فيها أحمد الفضالي، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل بشمال سيناء، وحضرها ممثلى منصة" شمال سيناء للتغيرات المناخية": مهندس عبدالله الحجاوي، وبهاء الدين بدوي،وسوسن حجاب.

وأكد "المحَاضر" وكافة مداخلات المشاركين والمتخصصين، أهمية التعريف بالتغيرات المناخية وأسبابها وتأثيرها، وطرق الوقاية منها، وتقديم "روشتة" إلى صناع القرار حول العالم لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، والحماية من مخاطر "التلوث المناخي".

وجاء في البيان الصحفي أيضا أن "الوزارة" تلقت تقريراً مماثلاً من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان برئاسة أحمد عزازي ،ببدء تنفيذ مبادرة "المناخ مسؤوليتي"، في ندوة توعوية بمركز التدريب بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بحضور محافظ أسوان اللواء أشرف عطية،ود.أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ، والمهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، والمهندس أحمد صدقى رئيس شركة توزيع كهرباء مصر العليا ،وشارك ايضا :إستشارى السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة مدحت كامل وهيب ، وإسلام حمدى ابراهيم.

وأكد المتحدثون أن "المبادرة" تعمل على تعزيز وجود بيئة عمل آمنة حفاظاً على توافر السلامة والصحة المهنية لحماية عمال مصر بالمواقع الصناعية، لتساهم فى نشر التوعية والثقافة المستنيرة بكيفية ترشيد إستهلاك الطاقة المتاحة، وكذلك التَكَيُف مع تقليل الطاقة الزائدة، وإستخدام الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية التي تتفرد بها أسوان كعاصمة للطاقة الشمسية النظيفة، وأن اطلاق "المبادرة" من جانب وزارة القوى العاملة يأتى فى اطار استراتيجية"الوزارة" لتعزيز بيئة عمل آمنة، ونشر الوعي البيئي والمناخي.

يشار هنا إلى أن "ندوة أسوان" شارك فيها ممثلون عن منشآت وشركات منها:توزيع كهرباء أسوان – والترسانة البحرية باسوان – والقابضة لمياه الشرب والصرف الصحى – وشركة النصر للتعدين –وشركة الصناعات الكيماوية المصرية ( كيما ) – وشركة المقاولون العرب – هيئة تنمية بحيرة ناصر.