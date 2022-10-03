القومى للبحوث الاجتماعية ينظم دورات تدريبية لرجال الدين فى تنمية الوعى

كتب ــ محمد الأحمدى

تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، وفي إطار مبادرة ( وعي من أجل التنمية و الحياة الكريمة)، افتتح المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الدكتورة هالة رمضان مدير المركز أولى دورات البرنامج التدريبي بعنوان (إعداد كوادر رجال الدين الإسلامي والمسيحي في مجال تنمية الوعي المجتمعي وبناء اتجاهات إيجابية في محافظات وقري حياة كريمة) بداية من هذا الأسبوع ولمدة 3 أسابيع.

وتركز الدورات علي عدة محاور وأهداف هامة، منها إثراء معارف المشاركين ودعم مهاراتهم فى مجالات القضايا المجتمعية المعاصرة واكتساب معارف جديدة.

وتزود هذه المهارات المشاركين بالأساليب العلمية والعملية التى تساعدهم فى تكوين وتشكيل الرأي العام ورفع الوعى بكافة قضايا المجتمع لدى جمهورهم، ويأتى ذلك بالإضافة إلى تنظيم أنشطة وفعاليات توعية مشتركة بين وزاتى التضامن والأوقاف والكنيسة لدعم الوعي المجتمعي في المجتمعات المحلية وبناء رأي عام إيجابي تجاه القضايا الاجتماعية ذات الصلة.