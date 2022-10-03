القبض على متهم لاتجاره فى المواد المخدرة وبحوزته كمية من الحشيش بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والاتجار فيها، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم)، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، مُتخذاً من محل سكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للتواصل بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.