الصومال يعلن تفكيك شبكة إرهابية فى العاصمة مقديشو

كتبت: ‏إسراء أحمد فؤاد

أعلن محافظ محافظة بنادر وعمدة بلدية مقديشو الصومالية يوسف حسين جمعالي، أن القوات الأمنية نجحت في تفكيك شبكة إرهابية في العاصمة مقديشو، وفقا ‏للوكالة الوطنية ‏الصومالية للأنباء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المحافظ، صباح اليوم الإثنين، تحدث فيه عن نتائج العمليات الأمنية الموسعة والتي جرى تنفيذها مؤخراً في العاصمة.

وأشار جمعالي إلى أن القوات الأمنية أستولت على الأسلحة التي كانت تستخدمها مليشيات الشباب المتطرفة في تهديد المواطنين ومركبات النقل، بالإضافة إلى الإستيلاء على 5 منازل مؤجرة للإرهابيين.

وامس كشفت وزارة الإعلام في الحكومة الفيدرالية الصومالية عن اغتيال عبد الله نذير، الخليفة المحتمل، لزعيم حركة الشباب أحمد ديري المعروف بأبي عبيدة نتيجة غارة جوية.

وأضافت الوزارة في بيانا نشرته الوكالة الوطنية للانباء أن العملية تم تنفيذها في الأول من شهر أكتوبر الجاري في منطقة “الحرم” بإقليم جوبا الوسطى في جنوب الصومال بالتعاون بين القوات الوطنية والشركاء الدوليين.

وصف البيان نذير الذي كان مسؤول الدعوة في حركة الشباب وشغل أيضا في السابق منصب رئيس مجلس الشورى في الجماعة ومسؤول الشؤون المالية والذي رُصدت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عنه بأنه كان من أخطر عناصر حركة الشباب.

وأكدت الحكومة الصومالية تصميمها على معاقبة من وصفتهم بالمجرمين الآخرين المتورطين في مؤامرات ضد الشعب الصومالي، معربة عن امتنانها للشعب والأصدقاء الدوليين الذين ساهم تعاونهم في قتل هذا الزعيم الذي قالت إنه كان عدوا للأمة الصومالية.