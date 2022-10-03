اليوم السابع
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الصحة تكشف 6 نصائح هامة حول تنمية الأسر المصرية.. انفوجراف

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 11:22 ص
الصحة تكشف 6 نصائح هامة حول تنمية الأسر المصرية.. انفوجراف وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الرسائل الهامة لضمان حياة أفضل للأطفال في الأسر المصرية، وبحسب وزارة الصحة والسكان تتضمن هذة الرسائل:-
 
١- من حق كل طفل أن تؤمن له أسرته أفضل الظروف لينشأ في بيئة صحية سليمة 
 
٢- يجب علي الأبوين عند التخطيط للحمل مراعاة السن المناسب للحمل والفترة البينية بين الحمل والأخر .
 
٣- كثرة الإنجاب مرتبطة بشكل مباشر بإصابة الأطفال بأمراض مثل التوحد والإنيميا والتقزم، وعلى الآباء أن يضعوا أوجاع أطفالهم في المستقبل نصب أعينهم .
 
٤- علي الأبوبين أن يكونوا قادرين علي التكفل بالأسرة.
 
٥- دعوة الدولة لتنمية الأسرة يمثل رغبتها في تطوير الأسرة لضمان حياة كريمة.
 
٦- الأطفال ليسوا وسيلة للتربح أو الكسب.
 
الصحه
 
 

الصحة

الاطفال

تنمية الاسرة

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