الصحة تكشف 6 نصائح هامة حول تنمية الأسر المصرية.. انفوجراف

كتب وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الرسائل الهامة لضمان حياة أفضل للأطفال في الأسر المصرية، وبحسب وزارة الصحة والسكان تتضمن هذة الرسائل:-

١- من حق كل طفل أن تؤمن له أسرته أفضل الظروف لينشأ في بيئة صحية سليمة

٢- يجب علي الأبوين عند التخطيط للحمل مراعاة السن المناسب للحمل والفترة البينية بين الحمل والأخر .

٣- كثرة الإنجاب مرتبطة بشكل مباشر بإصابة الأطفال بأمراض مثل التوحد والإنيميا والتقزم، وعلى الآباء أن يضعوا أوجاع أطفالهم في المستقبل نصب أعينهم .

٤- علي الأبوبين أن يكونوا قادرين علي التكفل بالأسرة.

٥- دعوة الدولة لتنمية الأسرة يمثل رغبتها في تطوير الأسرة لضمان حياة كريمة.

٦- الأطفال ليسوا وسيلة للتربح أو الكسب.