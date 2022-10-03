الصحة تكشف أنواع الإصابات بالأنفلونزا الموسمية.. إنفو جراف

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أنواع الأنفلوانزا الموسمية، موضحة أن تلقى لقاح الإنفلوانزا الموسمية يوفر حماية من كافة أنواع فيروسات الإنفلونزا.

وقالت الوزارة من خلال منشور توعوى اليوم، تتفرع فيروسات الإنفلوانزا من النمط A إلى أنماط فرعية عديدة، ويعد هذا النمط من فيروس الإنفلوانزا الأخطر إذ أنه وحده قد يتسبب فى جوائح وتفشيات بالملايين.

وأضافت: تنقسم فيروسات الانفلونزا من النمط B إلى سلالتين وليس أنماط فرعية، لافتة إلى أن فيروسات الإنفلوانزا الموسمية A وB هما اللذان ينتشران بين البشر ويتسببان فى التفشيات والأوبئة».

وتابعت: أما النمط الثالث من فيروسات الإنفلونزا الموسمية C فقد وجد أنه لا يتسبب إلا فى حالات عدوى خفيفة مشيرة إلى أن لقاح الإنفلونزا متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفى العديد من الصيدليات.