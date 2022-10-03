اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 أكتوبر 2022 12:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على تسرب غاز بعيادة طبية بالفيوم دون إصابات

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 12:00 م
السيطرة على تسرب غاز بعيادة طبية بالفيوم دون إصابات تسرب غاز
الفيوم - رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على تسرب غاز بعيادة طبية خاصة  بشارع السنترال بمدينة الفيوم دون وقوع إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق
 
كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى اخطارا بوقوع حادث تسرب غاز بعيادة طبية خاصة بشارع السنترال بمدينة الفيوم وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية و الإسعاف الي مكان الحادث وتم السيطرة علي تسرب الغاز بإستدعاء فنيين شركة الغاز ولم يسفر التسرب عن آية إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق
 
 

شارع السنترال بالفيوم

مديرية الصحة بالفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة