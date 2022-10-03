السيطرة على تسرب غاز بعيادة طبية بالفيوم دون إصابات

الفيوم - رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على تسرب غاز بعيادة طبية خاصة بشارع السنترال بمدينة الفيوم دون وقوع إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى اخطارا بوقوع حادث تسرب غاز بعيادة طبية خاصة بشارع السنترال بمدينة الفيوم وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية و الإسعاف الي مكان الحادث وتم السيطرة علي تسرب الغاز بإستدعاء فنيين شركة الغاز ولم يسفر التسرب عن آية إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق