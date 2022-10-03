السودان يعلن تبنى استراتيجية لإعادة تأهيل سكن التلاميذ فى الريف

وكالات

اكد نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان محمد حمدان دقلو دعمه الكامل لتبني استراتيجية لإعادة وتأهيل الداخليات وسكن التلاميذ في كل الريف السوداني والزام أولياء الأمور بتسجيل أبنائهم وبناتهم في سن التعليم مع التشديد علي تحويل برامج التغذية المدرسية الى برامج وطنية مستدامة ودمجها في السياسات الوطنية التي تنحاز الى الشرائح الضعيفة.

واعلن دقلوعن التزامه بتكاليف الاعاشة لـ 1000 طالب وطالبة من الذين أحرزوا نسبة 85% فما فوق في امتحانات الشهادة السودانية من أبناء الفقراء بالتنسيق مع مفوضية الامان الاجتماعي.

وجاءت تصريحات دقلو خلال تدشين المبادرة السودانية للتغذية المدرسية الاثنين، بدار الشرطة.

وأشاد بدعم المبادرة والعمل على تطوير قدرات المؤسسات المعنية ببرامج التغذية المدرسية وتعزيز التكامل والتعاون بين البرامج المختلفة المعنية بصحة وتغذية الطلاب بالتنسيق مع الشركاء في الأمم المتحدة والمنظمات العالمية والوطنية العاملة في هذا المجال من اجل الوصول الي وجبة غذائية متكاملة لكل تلميذ.

وأكد العمل على الزام أولياء الأمور بتسجيل أبنائهم وبناتهم في سن التعليم مع التشديد علي تحويل برامج التغذية المدرسية الى برامج وطنية مستدامة ودمجها في السياسات الوطنية التي تنحاز الى الشرائح الضعيفة.