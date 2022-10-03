اليوم السابع
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الإثنين، 03 أكتوبر 2022 07:23 م
أكرم القصاص
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السلطات الأردنية تحبط تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة عبر خليج العقبة

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 07:00 م
السلطات الأردنية تحبط تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة عبر خليج العقبة القوات المسلحة الأردنية - أرشيفية
وكالات

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احبطت قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية بالأردن فجر اليوم الاثنين، على إحدى واجهاتها البحرية، محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، ضمن المياه الإقليمية الأردنية.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بأنه جرى التعامل مع الموقف بعد رصد مركز العمليات البحري تسلل زورق للمياه الإقليمية، وتم على الفور تحريك زوارق القوة البحرية ورد الفعل السريع البحري إلى الموقع، حيث لاذ المتسللون بالفرار، وبعد عملية بحث ومسح المنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة، وتحويل المضبوطات إلى الجهات الأمنية المختصة.

وأكد المصدر أن القوة البحرية والزوارق الملكية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أية محاولة تسلل أو تهريب على الحدود البحرية للمملكة، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

الأردن

القوات المسلحة الأردنية

تهريب مخدرات

المياه الإقليمية الأردنية



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