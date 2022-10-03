السكة الحديد تبدأ تنفيذ مشروع تبادل سائقى القطارات مع ألمانيا.. تفاصيل

كتب ــ سيد الخلفاوى

وقعت وزارة النقل مذكرة تفاهم لتبادل سائقي القطارات بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة سكك حديد ألمانيا DB، وفى النقاط التالية نستعرض أهم تفاصيل المذكرة.

ـ تشمل المذكرة التعاون في تبادل الموظفين وتأهيل العمالة الماهرة وفقا للمعايير والأساليب والثقافة الألمانية.

ـ تقوم شركة سكك حديد ألمانيا DB بتعيين سائقي القطارات في مصر وتدريبهم في مصر وألمانيا وفقا للمعايير الألمانية لمدة 18 شهر وتوظيفهم بشكل دائم.

ـ أهمية المذكرة تأتى بسبب نقص العمالة الماهرة في ألمانيا.

ـ تعتزم سكك حديد مصر تزويد شركة سكك حديد ألمانيا DB سائقي القطارات الذين يستوفون المتطلبات اللازمة.

ـ تقوم شركة سكك حديد ألمانيا DB بتدريب مدربي سكك حديد مصر لمدة 9 أشهر في مصر وألمانيا على قيادة القطارات وفقا للمعايير الألمانية.

تم الاتفاق بين الجانبين علي بدء مشروع تجريبي بحوالي 20 سائق قطار و5 مدربين في 1/10/2022 .