اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 أكتوبر 2022 02:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

السكة الحديد تبدأ تنفيذ مشروع تبادل سائقى القطارات مع ألمانيا.. تفاصيل

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 02:00 م
السكة الحديد تبدأ تنفيذ مشروع تبادل سائقى القطارات مع ألمانيا.. تفاصيل وزارة النقل - أرشيفية
كتب ــ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقعت وزارة النقل مذكرة تفاهم لتبادل سائقي القطارات بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة سكك حديد ألمانيا DB، وفى النقاط التالية نستعرض أهم تفاصيل المذكرة. 
 
ـ تشمل المذكرة التعاون في تبادل الموظفين وتأهيل العمالة الماهرة وفقا للمعايير والأساليب والثقافة الألمانية. 
ـ تقوم شركة سكك حديد ألمانيا DB بتعيين سائقي القطارات في مصر وتدريبهم في مصر وألمانيا وفقا للمعايير الألمانية لمدة 18 شهر وتوظيفهم بشكل دائم. 
ـ أهمية المذكرة تأتى بسبب نقص العمالة الماهرة في ألمانيا. 
ـ تعتزم سكك حديد مصر تزويد شركة سكك حديد ألمانيا DB سائقي القطارات الذين يستوفون المتطلبات اللازمة. 
ـ تقوم شركة سكك حديد ألمانيا DB بتدريب مدربي سكك حديد مصر لمدة 9 أشهر في مصر وألمانيا على قيادة القطارات وفقا للمعايير الألمانية. 
 تم الاتفاق بين الجانبين علي بدء مشروع تجريبي بحوالي 20 سائق قطار و5 مدربين في 1/10/2022 .
 

سائقي القطارات

القطارات

السكة الحديد

النقل

القطار الكهربائي السريع

القطار السريع



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة