وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الاثنين، أن ذلك الإعلان جاء على هامش مؤتمر الشباب، الذى ينظمه مجلس البترول العالمى، في مدينة ألماتى فى كازاخستان.

وأشارت إلى أن السعودية حظيت بدعم دولي كبير؛ إثر تقديم وزارة الطاقة ملف ترشيح المملكة لاستضافة المؤتمر والمعرض.

يذكر أن مؤتمر البترول العالمي، والمعرض المصاحب له، يعد حدثا عالميا بارزا يجمع بين الدول والمنظمات الدولية كل ثلاث سنوات؛ لتعزيز التعاون بينها في مجالات الطاقة وإيجاد حلول للتحديات الأساسية التي تواجه تطور هذا القطاع الحيوي، كما يحظى المؤتمر والمعرض باهتمام كبير من المختصين والزوار.

يشار إلى أن النسخة الـ24 من مؤتمر البترول العالمي ستعقد خلال الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر من عام 2023 في مدينة كالجاري بكندا.