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السجن 6 سنوات لعامل بسبب اتهامه بالاتجار فى الحشيش بسوهاج

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 04:59 م
السجن 6 سنوات لعامل بسبب اتهامه بالاتجار فى الحشيش بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ح.م" عامل، بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى وأحمد الجندى، وبأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز المنشأة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المنشأة، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش  وزنت 7 جرام  كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 


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