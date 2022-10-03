السجن 3 سنوات لمتهم بإحداث عاهة لشخص فى سوهاج

سوهاج- عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "ك.ع" عامل، بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بأحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "أ.ف " بدائرة مركز ساقلته، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى وأحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 بدائرة مركز ساقلته، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب عن طريق عصا "شوم " وإحداث عاهة مستديمة له يسبب خلافات بينهما، وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه، حيث قام خلالها المتهم بالتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.