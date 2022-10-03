السجن 10 سنوات لمتهم بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم ""ف.أ" بالسجن 10 سنوات لاتهامه بسرقة المجنى عليه ""أ.ح" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز المنشاة .

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى وأحمد الجندى، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز المنشأة، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة المركز فوجىء بالمتهم يقوم بإيقافه وقام بتهديده بسلاح أبيض واستولى منه على نقوده ومتعلقاته الشخصية تحت تهديد السلاح وفر هاربا، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.