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السجن 10 سنوات لعامل بسوهاج قتل ابنه بالضرب على رأسه فى سوهاج

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 05:31 م
السجن 10 سنوات لعامل بسوهاج قتل ابنه بالضرب على رأسه فى سوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ف.ي.ع" 34 سنة عامل، بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بقتل نجله الطفل المجنى عليه "ي.ف"، كما عاقبته بالسجن سنة واحدة بتهمة إحراز مخدر الحشيش بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى، ووئام سامى نجيب، بأمانة سر سيد على بكر.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بمقتل الطفل، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة بعد إصابته بالرأس، وكشفت التحريات أن المتهم والد الطفل لأنه دائم التعدى عليه بالضرب وفى يوم الحادث انهال عليه بالضرب على رأسه مما أدى الى مصرعه فى الحال، وتم القبض على المتهم وضبط بحوزته قطع من الحشيش وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 

 


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