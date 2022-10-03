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بمناسبة نصر أكتوبر..

الرئيس السيسي يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول والسادات وعبد الناصر

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 10:15 ص
الرئيس السيسي يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول والسادات وعبد الناصر الرئيس السيسي
كتب محمد الجالى

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وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

 

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.


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