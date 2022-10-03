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الخارجية تهنئ ميار شريف: نموذج لجيل مصرى جديد سوف يصنع المعجزات

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 11:16 ص
الخارجية تهنئ ميار شريف: نموذج لجيل مصرى جديد سوف يصنع المعجزات البطلة المصرية ميار شريف
كتب: أحمد جمعة

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هنأ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، الاثنين، المصرية ميار شريف كأول لاعبة مصرية تفوز بلقب WTA 250 في دورة بارما الإيطالية للتنس.

وأكد السفير أحمد أبو زيد عبر تدوينة نشرها على "تويتر" أن ميار شريف حققت إنجاز رياضى جديد لمصر، مضيفا "فخر مصر ونموذج لجيل مصري جديد سوف يصنع المعجزات."

ووصلت مطار القاهرة الدولى مساء الأحد، ميار شريف بطلة التنس المصرية بعد تتويجها بلقب بطولة بارما المفتوحة بعد تغلبها على اللاعبة ماريا سكارى فى نهائي البطولة، لتصبح ميار أول مصرية تتوج بلقب فى بطولات رابطة محترفات التنس .

 


اخبار مصر

وزاره الخارجيه

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