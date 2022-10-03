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"الخارجية الليتوانية": إصابة جندى ليتوانى خلال عملية عسكرية فى أوكرانيا

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 12:06 م
"الخارجية الليتوانية": إصابة جندى ليتوانى خلال عملية عسكرية فى أوكرانيا الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الخارجية الليتوانية، اليوم الإثنين، أن جنديًا ليتوانيا أصيب في أوكرانيا في أثناء قتاله ضمن صفوف القوات المسلحة الأوكرانية ضد روسيا، مشيرة إلى أنه يتلقى العلاج اللازم الآن في مستشفى عسكري في العاصمة كييف.
 
 
ونقلت شبكة "راديو وتليفزيون ليتوانيا" عن مستشارة وزير الخارجية، بولينا ليفيكيتو، قولها: "يمكنني أن أؤكد أن الجندي أصيب وأنه يعالج حاليًا في مستشفى كييف العسكري".
 
 
وأصيب الجندي الليتواني بطلق ناري خلال عملية عسكرية في منطقة "خاركيف" الشهر الماضي وخضع لعملية جراحية.

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