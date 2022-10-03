الحكومة البريطانية تتراجع عن خفض ضريبة الدخل على الأثرياء

وكالات الأنباء

أعلنت الحكومة البريطانية، الاثنين، تراجعها عن قرار خفض ضريبة الدخل على الأثرياء بعد عشرة أيام فقط من الإعلان عن موازنة أثارت الفوضى فى الأسواق وانتقادات حادة على وقع ارتفاع كلفة المعيشة، حسبما نقل موقع الشرق الإخبارى.

وفى اليوم الثانى من المؤتمر السنوى لحزب المحافظين الحاكم، كتب وزير الخزانة كواسي كوارتينج في تغريدة على تويتر إنه "لن يمضي قدماً" في إلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل البالغة 45%، مضيفاً أنها باتت مصدراً "لتشتيت الانتباه".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، اعترفت بوجود "اضطراب" في اقتصاد المملكة المتحدة بعد إعلان وزير المالية، كواسى كوراتنج عن الميزانية المصغرة.

وكشفت الحكومة النقاب عن تخفيضات ضريبية بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني يتم تمويلها عن طريق الاقتراض الأسبوع الماضي - لكنها لم ترافقها مع التقييم الاقتصادي المعتاد للخطط.

وأثار ذلك قلق المستثمرين مما تسبب في انخفاض الجنيه الإسترليني وإجبار بنك إنجلترا على التدخل لطمأنة الأسواق.

وقاومت تراس الدعوات لعكس التخفيضات أو تقديم نشرات التوقعات الاقتصادية للرقابة المالية المستقلة وتحليل خططها الضريبية.