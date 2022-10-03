اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 أكتوبر 2022 10:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الحكومة البريطانية تتراجع عن خفض ضريبة الدخل على الأثرياء

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 10:07 ص
الحكومة البريطانية تتراجع عن خفض ضريبة الدخل على الأثرياء ليز تراس
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الحكومة البريطانية، الاثنين، تراجعها عن قرار خفض ضريبة الدخل على الأثرياء بعد عشرة أيام فقط من الإعلان عن موازنة أثارت الفوضى فى الأسواق وانتقادات حادة على وقع ارتفاع كلفة المعيشة، حسبما نقل موقع الشرق الإخبارى.

وفى اليوم الثانى من المؤتمر السنوى لحزب المحافظين الحاكم، كتب وزير الخزانة كواسي كوارتينج في تغريدة على تويتر إنه "لن يمضي قدماً" في إلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل البالغة 45%، مضيفاً أنها باتت مصدراً "لتشتيت الانتباه".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، اعترفت بوجود "اضطراب" في اقتصاد المملكة المتحدة بعد إعلان وزير المالية، كواسى كوراتنج عن الميزانية المصغرة.

وقالت فى مقال فى صحيفة "ذا صن" البريطانية، إنها "تصرفت بشكل حاسم" وستحتفظ بـ "قبضة حديدية" على الشئون المالية للأمة.

وكشفت الحكومة النقاب عن تخفيضات ضريبية بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني يتم تمويلها عن طريق الاقتراض الأسبوع الماضي - لكنها لم ترافقها مع التقييم الاقتصادي المعتاد للخطط.

وأثار ذلك قلق المستثمرين مما تسبب في انخفاض الجنيه الإسترليني وإجبار بنك إنجلترا على التدخل لطمأنة الأسواق.

وقاومت تراس الدعوات لعكس التخفيضات أو تقديم نشرات التوقعات الاقتصادية للرقابة المالية المستقلة وتحليل خططها الضريبية.


بريطانيا

الحكومه البريطانيه

اخبار بريطانيا

ضريبة الدخل على الأثرياء

ضريبه الدخل



الموضوعات المتعلقة

الاختبار الأول لرئيسة وزراء بريطانيا.. الحكومة تقدم خطتها الاقتصادية وتعلن خفض الضرائب.. الميزانية المصغرة تضم مقترحات تخفيف التضخم فى ظل أزمة المعيشة..التايمز: قرار إلغاء معدل ضريبة الدخل يواجه انتقادات سياسية

السبت، 24 سبتمبر 2022 08:00 ص

رئاسة وزراء ليز تراس محل اختبار فى أيامها الأولى بسبب الاقتصاد.. صحف: رئيسة حكومة بريطانيا تعترف بالـ"اضطراب" بعد الإعلان عن الميزانية لكنها تتمسك بموقفها.. عريضة تطالب بانتخابات عامة.. واستطلاع: شعبيتها تتراجع

الأحد، 02 أكتوبر 2022 06:30 م

رئيسة وزراء بريطانيا تعترف بوجود "اضطراب" اقتصادى بعد الخطة المالية

الأحد، 02 أكتوبر 2022 01:25 م

أوبزرفر: بريطانيا أدارت حملة للتأثير على نتائج انتخابات إيطاليا فى 1976

الأحد، 02 أكتوبر 2022 12:35 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة