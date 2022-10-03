اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرارات جمهورية بتعيين 299 مستشارا فئة "أ" بمجلس الدولة

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 05:03 م
الجريدة الرسمية تنشر قرارات جمهورية بتعيين 299 مستشارا فئة "أ" بمجلس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب عبد الله محمود

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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 462 لسنة 20222، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1974، وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 / 8 / 2022.

 

وبناء على ما عرضه على وزير العدل.

 

المادة الأولى:

يعين مستشار بمجلس الدولة المستشارون والمساعدون من الفئة "أ"، الواردة أسمائهم فيما بعد، وذلك أعتبارا من 6 / 8 / 2022 ، والبالغ عددهم 299 .

 

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزارة العدل تنفيذه، صدر برئاسة الجمهورية .

منتاق
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية

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مجلس الدولة

وزارة العدل



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