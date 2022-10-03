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التعليم: تفعيل اليوم الرياضى منذ بداية الدراسة لجذب الطلاب للمدارس

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 10:01 ص
التعليم: تفعيل اليوم الرياضى منذ بداية الدراسة لجذب الطلاب للمدارس وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت  المديريات التعليمية تفعيل اليوم الرياضى بالمدارس منذ بداية العام الدراسى الجديد، لجذب الطلاب للمدارس، موضحة أن ممارسة الأنشطة تساهم فى حضور الطلاب للمدارس يوميا دون ملل، مشيرة إلى أن ممارسة الأنشطة أيضا سيتم من خلالها اكتشاف الموهوبين فى جميع المجالات سواء الرياضية أو الفنية أو الموسيقية.
 
وانطلق صباح السبت 1 أكتوبر الجارى، العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات بينما انتظم العام الدراسى الجديد أمس الأحد فى جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية.
 
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي على دمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.
 
وأشار الوزير إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين؛ تتميز بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أداءهم لرسالتهم السامية على الوجه الأمثل، إضافة إلى توفير بيئة صحية أمنة للطلاب.
 
 
 
 

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