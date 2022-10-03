التضامن: تقديم مساعدات نقدية لأكثر من 500 ألف سيدة بقيمة 2 مليار جنيه

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي، عن أن الوزارة تقديم رعاية خاصة للمرأة المعيلة، وتم تقديم مساعدات نقدية لأكثر من 500 ألف امرأة ما بين "مطلقة ، أرملة"، بقيمة تزيد علي 2 مليار جنيه بالإضافة الي مساعدات سنوية تحصل عليها المرأة المطلقة لسداد النفقات والأجور بقيمة تصل إلى 840 مليون سنويا من خلال صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي .

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أعلنت عن حزمة من القرارات التي تقدمها الوزارة للمسنين وكبار السن تقديرا لمكانتهم وتأكيدًا علي دعم الدولة لهم، وجاءت حزمة القرارات منها زيادة 100 جنيه لكل المستفيدين من برنامج كرامة لمدة شهر واحد وتوصيل المعاشات للمنازل مجاناً لمن يرغب من المسنين غير القادرين على التنقل أو أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة البريد وعضوية مجانية بنوادي المسنين على مستوى الجمهورية واستمرار بنك ناصر الاجتماعي في طرح شهادة "رد الجميل " للعملاء من كبار السن ويبلغ العائد على شهادة رد الجميل لكبار السن ذات الـ 3 سنوات حوالي 15.25%، وفتح الحساب وإصدار البطاقة مجاني خلال شهر أكتوبر الجاري.