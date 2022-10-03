التصريح بدفن جثة طفلة صدمها جرار زراعى بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أستقبل مستشفى سوهاج الجامعى طفلة في الثالثة من العمر جثة هامدة على إثر إصطدام جرار زراعى بها أثناء لهوها بالشارع أمام منزلها تم توقيع الكشف الطبي على الطفلة وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوفاة طفلة صدمها جرار زراعى وتم التحفظ عليه وتم نقل الجثة للمسشتفى تخت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية بوصول الطفلة جودي ا ش ا 3 سنوات وتقيم دائرة المركز إلى مستشفى سوهاج الجامعى " جثة هامدة " إدعاء حادث جرار زراعي.

وبسؤال والدتها المدعوة وفاء م ا ع 35 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية أفادت بأنه أثناء لهو أبنتها المذكورة أمام المنزل إصطدم بها جرار زراعي قيادة المدعو عاطف ا ا ح 60 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية مما نتج عنه وفاتها ونفت الشبهة الجنائية.

وبسؤال قائد الجرار أفاد بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالمذكورة أمامه ولم يتمكن من مفاداتها تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة .