التصديري للصناعات الكيماوية : فرص تصديرية واعدة للمنتجات المصرية بالسوق التنزاني

كتب إسلام سعيد

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسه خالد أبو المكارم عن نجاح بعثته التجارية التي اختتمت أعمالها في تنزانيا في توفير العديد من الفرص التصديريه للمنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية وعلي رأسها الاسمدة وأدوات التعبئة والتغليف والمنظفات الصناعية وعبوات المنظفات الشخصية للفنادق والحصير البلاستيك وأدوات المائدة الزجاجية والدهانات فضلا عن الاتفاق علي مجموعة من الوكالات الحصرية للمنتجات المصرية في السوق التنزاني

من جهه اخرى تلقي المجلس من وزارة الإسكان التنزانية قائمة بالمشروعات التي يجرى تنفيذها وتضم فرصا تصديريه محتملة للشركات و المنتجات المصرية مثل المواسير والدهانات والمواد العازلة

وكانت البعثة التجارية لدولة تنزانيا للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة تم تسييرها خلال الفترة (٢٥ - ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢) باجمالي عدد شركات مشاركة ٢٥ شركة من قطاعات الصناعات الكيماوية

من جانبه كشف محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس عن عدد من النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها البعثة تمثلت اولها في تعريف السوق التنزاني بالمنتج المصري مشيرا الي ان تواجد الهنود والباكستانيين والصينيين والتنزانيين من اصل عماني ويمني ادي الي تواجد المنتجات الآسيوية و بقوة في السوق التنزاني في ظل غياب واضح للمنتج المصرى

قال ان هذة الزيارة افسحت المجال لدخول المنتج المصري وبقوة ، اذ ان دخول الشركات المصرية كبعثة تجارية ولقاءات العمل الثنائية التي تمت بين الشركات المصرية و نظيرتها التنزانية والدعاية والتسويق التي تمت قبل وصول البعثة وأثناء تواجدها فضلا عن الزيارات الميدانية للأسواق كل هذا أسفر عن الترويج والدعاية والتعريف بالمنتج المصري وجودته

أكد أن هناك فرص تصديريه واعدة في هذا السوق إلا انه من المهم أن يدرك المصدر المصري ان التواجد في السوق التنزاني لايقتصر فحسب علي تصدير عدد من الحاويات وإنما يحتاج الي وجود البضاعه الحاضرة ولتحقيق ذلك لابد من تواجد الشركات من خلال مقرات دائمة لها أو مكاتب تمثيل لعرض منتجاتها من خلال ممثليين لها فضلا عن المراكز اللوجيستية لخدمة الصادرات

طالب مجيد بإبرام اتفاق تجارة تفضيليه لخفض التعريفة الجمركية علي الصادرات المصرية وهو ما يمكن المنتج المصري من التواجد في السوق

كما طالب بوجود مركز لوجيستي فيه تمثيل أو مكاتب للشركات المصرية ، مخزن للبضاعه الحاضرة

اثني مجيد علي الدور الهام الذي لعبه المكتب التجارى المصري في تنزانيا في مرحلة إعداد دراسات السوق والترتيب للبعثة واللقاءات الثنائية والتي كان لها دورها في نجاح عمل البعثة وتحقيق الهدف المنشود منها