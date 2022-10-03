التشيك وسلوفاكيا تتفقان على ضرورة حل أزمة الهجرة على مستوى أوروبى

أ.ش.أ

اتفق وزيرا خارجية التشيك وسلوفاكيا يان ليبافسكي وراستيسلاف كاير، اليوم الاثنين، على ضرورة حل أزمة الهجرة غير الشرعية على مستوى أوروبي، مشيران إلى أن فرض القيود الحدودية بين البلدين ليس حلا للأزمة.

وقال وزير خارجية سلوفاكيا - حسبما أورد راديو "براغ الدولي" - إن "الدول الأوروبية التي تعد وجهة رائجة لدى المهاجرين والدول الأوروبية على الحدود الخارجية لمنطقة "شنجن" يجب أن تكون جزءا من الحل".

وناقش الجانبان، خلال اجتماعهما في العاصمة التشيكية براغ، العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في أوكرانيا وقضية أمن الطاقة.

جدير بالذكر أن التشيك كانت قد فرضت قيودا على حدودها مع سلوفاكيا يوم الخميس الماضي بسبب الزيادة الهائلة في أعداد المهاجرين الذين يسافرون عبرها مؤخرا.